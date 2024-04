Leggere di più: ecco come fare

Quante volte hai pensato di sprecare il tuo tempo scrollando all’infinito, invece di fare cose utili per la tua crescita personale, come leggere di più? A me piace leggere, il problema è che non trovo il libro giusto per me, ma è bello immergersi in parole scritte nel libro perché ti fanno sentire lì, in quel luogo. Adesso, invece di leggere tre o quattro libri in un anno, ne potrai leggere di più, grazie ai miei piccoli trucchi, ai miei suggerimenti. Leggere più libri contemporaneamente. Leggo sempre due libri alla volta: uno di biografia o romanzo o anche di altro genere. Perché c’è il momento in cui voglio crescere e imparare, ma anche il momento in cui voglio solo staccare e immergermi in una storia bellissima. In questo modo non posso mai dire "no, non mi va". Stabilire un momento per leggere ogni giorno. Puoi leggere di mattina appena sveglio invece di stare sul telefono o anche a scuola quando c’è una pausa; di pomeriggio quando non hai niente da fare o dopo che hai fatto i compiti: fai una tazza di tè caldo e ti leggi un bel libro per un paio di ore; di sera dopo una bella doccia calda, nel tuo letto morbido ti leggi un libro fino all’ora in cui ti devi addormentare. Scegliere con cura i libri. Un libro deve avere una forza tipo: come continuerà il libro che sto leggendo? Come andrà a finire la storia? Se un libro non ha influsso su di te, significa che non è il libro giusto per te. Spero che i miei piccoli consigli vi siano stati d’aiuto.

Tatieze Mia 2D