L’enoturismo di Umani Ronchi: ecco il progetto

Umani Ronchi celebra cinquantasette edizioni di Vinitaly. La rinomata cantina marchigiana con sede ad Osimo, oltre 60 anni d’eccellenza e Marchio Storico di Interesse Nazionale per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, approda anche quest’anno al Salone internazionale del vino e dei distillati, in programma presso Veronafiere dal 6 al 9 aprile.

Oltre a presentare la sua eccellenza enologica, l’azienda di proprietà della famiglia Bianchi Bernetti sarà tra le 64 cantine protagoniste Vinitaly Tourism, il nuovo evento di Veronafiere dedicato alle experience nelle cantine del Belpaese. Una preziosa opportunità per Umani Ronchi, da tempo impegnata nella promozione dell’enoturismo e dell’accoglienza, che avrà la possibilità di presentare il proprio progetto a tour operator nazionali ed internazionali.

"Attiva con una gamma di strutture ricettive che riflettono la bellezza, l’autenticità e la tradizione delle Marche – spiega una nota – Umani Ronchi è riuscita a creare un modello di ospitalità unico e perfettamente strutturato, forte dell’esperienza maturata da anni. Dal Grand Hotel Palace Boutique&Wine Hotel nel cuore di Ancona e il bistrot Wine Not?, alla country house Villa Bianchi, situata nel cuore della zona del Verdicchio a Moie di Maiolati, fino all’Hotel Monteconero, ricavato da un ex monastero con vista sul mare di Sirolo, l’azienda offre una varietà di pacchetti turistici ed esperienze progettati per valorizzare il patrimonio vinicolo, culinario e culturale della regione".