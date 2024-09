L’estate è finita, al Passetto tornano i bivacchi

Stagione finita e ombrelloni chiusi, ma gli accampamenti continuano. Tornano dunque i bivacchi alla spiaggia del Passetto. Gli accampamenti a cielo aperto sono stati fotografati da una grottarola verso le 8.10 di ieri mattina. Uno scatto che mostra una scena di degrado che non si vedeva da metà estate, quando il Carlino si era già occupato della vicenda. Si tratterebbe quasi sicuramente, ancora una volta, del solito gruppo di richiedenti asilo.

I clochard, provenienti molto probabilmente dal Pakistan, vagabondano in città per poi trascorrere la notte sotto l’ascensore del Passetto, al riparo dal freddo settembrino che preannuncia l’inizio dell’inverno. "Stanno sempre lì, io li vedo praticamente tutti i giorni quando scendo al mare. Durante il giorno, si spostano, ma alla sera tardi e al mattino presto li trovo spesso, davanti alle cabine dell’ascensore". Gli accampati ostacolerebbero anche il passaggio di chi scende per una passeggiata sul lungomare. Con le belle giornate e le temperature giornaliere non così rigide, sono in tanti ad approfittare degli ultimi spiragli di sole per trascorrere una mattina al mare. Il signor Giacomo, ad esempio, habitué della rotonda, usa l’elevatore solo per tornare in città: "Scendo passando dalla scalinata per evitare di incappare in questo spettacolo brutto. Non ce l’ho con loro, sia chiaro – dice – ma con chi continua a permettere di dormire in spiaggia. È vergognoso che in una città civile non si riesca a trovare una sistemazione per questa gente".

ni.mor.