L’ex rettore Longhi in giunta "Io ho scelto e sto con Ida"

Sauro Longhi, ex rettore dell’Università Politecnica delle Marche, entra nella squadra di governo di Ida Simonella. Se l’assessore al bilancio uscente, candidata della coalizione di centrosinistra, dovesse spuntarla su Daniele Silvetti (centrodestra) al ballottaggio, sarà il professore loretano a guidare l’assessorato alla transizione ecologica e digitale e all’università. Una casella che va dunque al suo posto nella futura ed eventuale squadra di governo e soprattutto un coup de theatre dell’ultima ora da parte della Simonella: "Volevo che a presidiare la visione dela città del domani fosse uno capace e credo di aver scelto un’eccellenza in questo senso" ha detto Ida Simonella annunciando le deleghe di Longhi. "È successo tutto in fretta – ha aggiunto Longhi – Ieri c’è stato il contatto telefonico da parte di Ida che mi ha prospettato la sua idea. Ci ho messo davvero poco a dire sì, ma LA proposta mi ha trovato pronto e disponibile a intraprendere un percorso nuovo e stimolante. L’unico problema? Per essere qui alla conferenza stampa ho dovuto spostare l’appuntamento con il barbiere, ma è davvero successo tutto così in fretta". Non sveliamo nulla se diciamo che il nome di Longhi era finito al centro delle trattative del cosiddetto ‘polo progressista’ di sinistra (Altra Idea di Città, Movimento 5 Stelle e Verdi) nelle settimane precedenti l’inizio della campagna elettorale, già a febbraio. Il veto dei grillini per un candidato sindaco unico ha fatto saltare quella nomina condivisa del leader Sauro Longhi e soprattutto ha sfasciato il polo stesso, portando i grillini a un drammatico ridimensionamento dei consensi: "Ognuno deve percorrere la sua strada, ma servono dei punti di contatto in comune e lì quel percorso non era condiviso. Non c’era un’alternativa, così mi sono sfilato – ha detto l’ex Magnifico Rettore, incarico scaduto quattro anni fa – Adesso inizia tutta un’altra storia che riguarda la scelta netta da che parte stare. Su questo dettaglio è maturata in fretta la mia convinzione. Io sto dalla parte di chi contrasta le disuguaglianze, chi è costretto ai margini della società. Sì alle differenze e no all’omologazione nella vita. Sono progressista e non conservatore. Da ingegnere, metterò la mia esperienza per contribuire alla crescita del capoluogo. Il 28-29 maggio si fa una scelta di campo. O si sta da una parte o si sta dall’altra. Ed io penso che l’area che possa rappresentare meglio questa città sia quella progressista a cui si ispira Ida Simonella".

La candidata di centrosinistra ha raccontato un retroscena: "Avevo bisogno di una figura di questa caratura e quando abbiamo pensato all’ex rettore Longhi non ero assolutamente sicura che lui avrebbe accettato l’incarico, anzi, ero pronta a in cassare un rifiuto". Infine una battuta sugli accordi: "Non amo il ‘mercato delle vacche’, per questo non ho voluto fare apparentamenti e promettere poltrone e incarichi per un tornaconto elettorale come invece è stato fatto dall’altra parte (l’apparentamento del centrodestra con la lista Ripartiamo dai giovani che prevede in caso di vittoria l’assessorato proprio all’università al candidato sindaco Marco Battino, 22 anni, ndr). Rubini? Lui è una persona seria, non si sarebbe mai venduto e io lo rispetto, anzi vorrei intraprendere con lui e la sua squadra un rapporto nuovo e costruttivo, magari affidandogli subito una commissione consiliare".

