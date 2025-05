Lidl, aumenti salariali con i buoni spesa. Sciopero indetto per sabato alla Baraccola

La Filcams Cgil Ancona, a seguito della rottura della trattativa nazionale per il rinnovo del Contratto Integrativo aziendale e a seguito della proclamazione dello stato di agitazione delle OO.SS nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, proclama lo sciopero dei lavoratori Lidl per sabato 24 maggio 2025, dove verrà effettuato un presidio antistante il punto vendita della Baraccola dalle 10.30 alle 12.30.

La giornata di sabato coinvolgerà tutte le filiali presenti sul territorio nazionale. La decisione è maturata al termine dell’incontro con la direzione societaria tenutosi a Bologna il 14 maggio, dopo una lunga trattativa, dove l’unico incremento salariale proposto da Lidl è stato una somma in buoni spesa. "Si ritiene non accettabile - dichiara la funzionaria provinciale per la Filcams Cgil Ancona Silvia Ottavianelli - da un’azienda che negli ultimi 5 anni di bilancio ha presentato un utile ante imposte di 1.3 miliardi di euro circa."