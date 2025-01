L’Imesa inizia col botto. Mega commessa dal Suriname

Ha chiuso il 2024 con ricavi per 29 milioni di euro, in crescita del +18,5 per cento sul 2023, ed ha aperto il nuovo con l’acquisizione, in Suriname, di una commessa di quadri di media tensione del valore di 4.975.000 di euro che saranno installati su una nave Fpso, dedicata alla produzione, stoccaggio e scarico di petrolio offshore, e utilizzati nella parte Top side per l’estrazione del greggio. È iniziato nel migliore dei modi il 2025 per Imesa. "Siamo orgogliosi di questo risultato, che testimonia la fiducia dei nostri clienti e il nostro impegno per l’eccellenza", la soddisfazione del patron Sergio Schiavoni.

L’anno scorso gli ordini acquisiti sono stati superiori ai 40 milioni di euro (+32 per cento sul Yoy). La crescita continua. E anche sotto il profilo della redditività la società jesina registra risultati più che lusinghieri con un Ebitda prossimo ai 5 milioni, migliore rispetto alle previsioni del management. Imesa, inoltre, ha stanziato un premio in buoni spesa di mille euro netti per ognuno dei 136 occupati, un segno di riconoscenza per il contributo portato dai collaboratori. "Il risultato più grande però è stato vedere l’azienda lavorare come una squadra", la gioia di Schiavoni.

Intanto l’azienda ha introdotto l’ingegnere Marco Achilli come amministratore delegato nel 2023, che ha permesso di cogliere al meglio le potenzialità del business traducendole in risultati concreti, senza perdere di vista l’attenzione verso le persone coinvolte in azienda. "Sono molto soddisfatto dell’ingresso del nuovo ceo, Marco Achilli – chiude Schiavoni – perché rappresenta una tappa naturale nel percorso di crescita di Imesa. Marco è la combinazione perfetta di conoscenza tecnica e visione strategica".

Tra gli obiettivi futuri del patron, "raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato entro il 2030" e gli investimenti "nelle persone, nella tecnologia e nel rispetto per l’ambiente".