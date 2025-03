L’Intelligenza artificiale è utile, ma può diventare anche pericolosa

Non tutti sanno cosa è l’Intelligenza artificiale, anche se la usano, e per questo lo spiegheremo qui. E’ un argomento dibattuto e controverso dei giorni nostri, anche perché ci si chiede se può diventare pericolosa. L’Intelligenza artificiale (AI), innanzitutto, è una serie di computer molto potenti che hanno la capacità di comunicare tra loro e rispondere a delle domande da parte di una persona. Questi computer per rispondere alle domande vengono istruite attraverso algoritmi di apprendimento che sviluppano delle reti neurali artificiali che simulano quelle del nostro cervello, in modo tale che se si pone una domanda di cui il computer non sa la risposta, attraverso un ragionamento simile a quello umano, riesce a rispondere ugualmente. Inoltre, l’Intelligenza artificiale è anche dotata di accesso ad Internet, di cui si può avvalere per cercare delle risposte che non possono essere sviluppate con il ragionamento. E’ anche doveroso dire che ogni volta in cui l’Intelligenza artificiale sbaglia una risposta, ha un’occasione per migliorarsi da sola, senza il bisogno della programmazione umana. Per sviluppare un’AI servono nei computer dei componenti specifici: l’NPU (Neural Processing Unit, Unità di Processione Neurale), e delle cose che si trovano in ogni computer, ma, in questo caso, più sono e meglio è, ovvero i Tensor e CUDA cores, specializzati nei processi intensi, come ad esempio la gestione di un’Intelligenza artificiale.

L’AI è ormai molto comune, e infatti viene usata in tanti settori. Molti pensano che sia usata solo a scuola, ma non è così. Pochi giorni fa ho letto che un esame è stato rimandato perché gli studenti usavano l’Intelligenza artificiale per copiare. Fortunatamente, però, l’Intelligenza artificiale può anche essere usata anche per scopi positivi, come per creare immagini. A volte non ce ne accorgiamo, ma molte delle immagini che vediamo, anche sui social, possono essere fatte con l’Intelligenza artificiale. Non sempre sappiamo da dove vengono le foto che vediamo online. Ma l’AI potrebbe diventare pericolosa, sviluppare un suo lato oscuro. L’Intelligenza artificiale è utile, ma in futuro potrebbe sostituirci, portando l’umanità in declino. Se l’AI acquisisse emozioni, potrebbe controllare tutto, portando l’uomo a un angolo, eliminandolo. Ora l’uomo crea robot, ma l’AI è in vantaggio.

Aron Antinori, Francesco Severini e Davide Tartaglini classe IID scuola media Mazzini di Castelfidardo