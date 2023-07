Lite tra bande agli Archi Un ragazzo in ospedale

E’ stato un sabato sera piuttosto movimentato in città. L’episodio più inquietante è avvenuto in via Marconi, agli Archi, in piena notte, attorno alle 3.30.

Gli agenti delle volanti sono stati chiamati a intervenire all’altezza del Four Roses, che a quell’ora era già chiuso a causa di diverse segnalazioni per una probabile rissa in strada fra diversi cittadini stranieri.

Giunti sul posto, unitamente ad un equipaggio dei militari dei Carabinieri, all’esterno del bar c’erano effettivamente diversi ragazzi extracomunitari tutti della Costa d’Avorio che alle forze dell’ordine hanno riferito di una discussione verbale molto animata per futili motivi con un gruppo di 5 soggetti stranieri, probabilmente tunisini.

Una lite a parole poi degenerata per futili motivi in un’aggressione fisica nei loro confronti con calci e pugni.

Gli aggressori, successivamente, sarebbero scappati in direzione della stazione ferroviaria.

Gli ivoriani sebbene in apparenti buone condizioni di salute, uno dei presunti aggrediti lamentava un dolore al ventre e, pertanto, gli operatori della Volante hanno prontamente richiesto l’ausilio del personale del 118 per prestargli il soccorso e le cure necessarie. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce Gialla che ha provveduto a trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. I ragazzi presenti nelle vicinanze del bar sono stati tutti identificati. Ora è caccia ai presunti aggressori.

Intanto le volanti hanno effettuato anche un secondo intervento per contenere un soggetto psichiatrico molesto.

Quest’ultimo in un momento d’ira aveva dato fuoco ad alcuni stracci presenti nell’androne condominiale provocando un grande spavento tra gli abitanti dello stabile. Il padre, tuttavia, è intervenuto prontamente e aveva provveduto a spegnere le fiamme senza che queste provocassero danno alcuno.

Gli operatori della Polizia hanno accertato che il soggetto è in cura presso il centro di salute mentale di Ancona e che soffre di patologie psichiatriche. Per tale motivo, il soggetto veniva preso in carico dal personale del 118.

La Croce Gialla ha anche soccorso un peruviano completamente stordito dall’alcol alla rotatoria di piazzale Camerino. E’ stato portato anche lui in pronto soccorso.