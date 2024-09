Lo sperona e scappa: "Aiutatemi a trovarlo"

Causa un incidente e poi scappa, scatta l’allarme anche sui social: ‘Aiutatemi a trovarlo’. L’urto si è verificato venerdì alle 22.40 circa, a pochi passi dal supermercato Crai di Trecastelli, in località Passo Ripe. Si tratta di una Fiat Punto Bianca degli ultimi anni con scarico modificato: l’uomo che si trovava alla guida è scappato. Questo è quanto sarebbe emerso da alcuni testimoni. Nella fuga l’uomo ha rischiato un impatto con la recinzione del ristorante ‘La Bottega dei Sapori’, dove fortunatamente alcuni commensali sono esclusivamente testimoni della scellerata manovra del pirata della strada. Nessun però è riuscito a prendere la targa mentre l’auto pirata si dirigeva in direzione monte.

Il proprietario dell’auto danneggiata, che fortunatamente non ha riportato lesioni, ha cercato di riuscire a risalire al responsabile anche attraverso i social, postando alcune foto della sua auto danneggiata e specificando che l’auto che l’ha urtato è danneggiata sul lato sinistro. Ieri la vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, sperando di risalire al responsabile dell’incidente, attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in qualche attività della zona.

L’uomo potrebbe non essersi fermato per il timore di essere sottoposto all’alcool test, questa sarebbe una delle ipotesi, perché, secondo il proprietario dell’auto danneggiata e alcuni testimoni è impossibile che non si sia accorto dell’impatto, avendo anche lui dei danni alla sua auto.

Due giorni fa un’auto pirata aveva danneggiato una vettura in sosta a Senigallia, a pochi passi dal centro storico. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la proprietaria che, proprio come l’automobilista di Trecastelli, aveva pubblicato un annuncio su Facebook nella speranza di poter risalire al responsabile, denunciando anche la disonestà dell’automobilista nel non lasciare almeno un recapito telefonico per essere rintracciato. Ma sono state numerose le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine durante l’estate riguardo ad auto trovate danneggiate dopo averle lasciate in sosta in strada. La scorsa settimana sono state due le auto danneggiate dopo essere state parcheggiate nelle strisce blù presenti a ridosso del porto della Rovere, parcheggio che ogni week-end viene preso d’assalto dai proprietari di moto e scooter.

L’Amministrazione di Senigallia ha previsto l’installazione di altre telecamere nei punti nevralgici della città, ma anche in prossimità di parcheggi, utili a smascherare anche eventuali pirati.

Silvia Santarelli