Loreto, memoria e tradizione grazie all'Aeronautica militare

Loreto (Ancona), 5 aprile 2025 – Il Centro di Formazione Aviation English ha ospitato, al sedime di Loreto, un evento di grande rilevanza simbolica, voluto dal Presidente dell’Onfa, Opera nazionale per i figli degli Aviatori, Gen. Isp. Capo (aus.) Basilio Di Martino accompagnato da alcuni ex allievi dell’Opera che ha coinvolto una rappresentanza del personale del Centro, guidata dal Comandante colonnello Marco Attanasio, oltre che Autorità militari e civili.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico e infrastrutturale del Centro che ha una lunga e significativa tradizione legata all’Aeronautica Militare e all’Onfa. L’evento si è svolto in una giornata che ha combinato storia, religione e commemorazione: storicamente infatti, proprio presso la storica residenza di Villa Bonci, situata all’interno del sedime del Centro e scelta come location per la cerimonia, ha avuto inizio l’attività dell’Opera che, sostenuta dall’allora Ministero dell’Aeronautica, portò alla fondazione dell’Istituto Francesco Baracca che ha ospitato e formato, dal 1931 al 1984, i figli degli aviatori deceduti in servizio.

Durante l’evento monsignor Fabio Dal Cin, Arcivescovo prelato di Loreto, ha presieduto con il Vicario militare per l’Aeronautica don Antonio Coppola una Santa Messa presso la chiesetta del Reparto, rendendo la giornata ancora più carica di emozioni e spiritualità, suggellata dalla lettura della preghiera dell’Orfano. Alla cerimonia erano presenti anche altre importanti figure istituzionali e militari, tra cui il sindaco di Loreto Moreno Pieroni e il Gen. Brig. Gianni Spaziani, presidente regionale dell’Associazione Arma Aeronautica, che hanno contribuito a sottolineare l’importanza del legame tra le istituzioni locali e quelle militari.

Durante il suo intervento, il presidente dell’Opera ha ripercorso gli anni di attività dell’Istituto F. Baracca, ricordando i momenti di crescita che hanno segnato il percorso di vita di numerosi allievi, alcuni dei quali presenti per l’occasione e che non hanno potuto nascondere un senso di commozione e grande gratitudine. Monsignor Dal Cin ha invece evidenziato come la sede di Loreto, con la Santa Casa, abbia un legame unico con l’Aeronautica Militare considerato che nel 1920, ancor prima della fondazione della forza armata, la Beata vergine Lauretana fu proclamata Patrona degli aeronauti.

L’evento si è concluso in un clima di grande convivialità e simbolismo, con uno scambio di doni tra le autorità e un ultimo gesto di unione: una foto di gruppo, con la splendida villa Bonci come sfondo, che ha immortalato un momento speciale di condivisione e appartenenza. L’organizzazione dell’incontro ha saputo coniugare memoria storica, impegno delle Istituzioni e dell’Onfa, valorizzando al contempo, l’importante ruolo del Centro, oggi custode di splendide strutture storiche come Villa Bonci, testimone e simbolo della storia dell’Aeronautica Militare e locale.