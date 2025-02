Loreto, delegazione Pontificia: confermato Quattrini

Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin (foto) ha nominato il dottor Claudio Quattrini a membro del Consiglio di Amministrazione della Delegazione Pontificia di Loreto per i prossimi tre anni, confermando così la carica già in essere. "Esprimo le mie congratulazioni al dottor Quattrini per questa scelta compiuta dal cardinale Parolin - ha spiegato il presidente delle Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes Federico Guazzaroni -. Quattrini è una figura che offre la massima garanzia alla città di Loreto, per le sue competenze e l’esperienza maturata in questi anni di attività intensa e proficua. La sue riconferma è un vanto anche per le stesse Opere Laiche considerando che lui è anche membro del consiglio d’amministrazione della nostra Fondazione. Per noi è pertanto motivo di grande soddisfazione la sua riconferma, che va considerata segno dell’ottimo lavoro svolto sino ad ora. Le sue capacità dimostrate nel tempo sono una sicurezza ed una certezza di crescita del territorio lauretano".