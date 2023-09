Loreto: il Gambero Rosso premia col massimo dei voti il "Picchio"

La nuova Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2024, in collaborazione con Illycaffè, fotografa un mondo in cui la tradizione si sposa sempre più all’innovazione con una moltiplicazione dell’offerta davvero encomiabile. A brillare nelle Marche sono 54 eccellenze regionali con il primato del Picchio di Loreto, che si distingue aggiudicandosi le Tre Tazzine e Tre Chicchi per il decimo anno consecutivo. Storica insegna, da sempre sinonimo di massima qualità e accoglienza grazie all’intuito di Elisabetta Marcozzi. Il grande universo Picchio parte dalla pasticceria artigianale, fatta a regola d’arte e abbinata a un’ottima caffetteria. Negli anni si è ampliata alla pizzeria, alla ristorazione, alla gelateria e al catering, sempre con cura e professionalità. Il locale è ampio e luminoso, con vari ambienti per la sosta, dal balcone esterno alla sala da tè. La pasticceria salata è all’altezza, del resto, così come la pizza, che assicura pause pranzo o merende cariche di sapori genuini. Buon gelato artigianale, disponibile tutto l’anno, e un’enoteca fornita che accompagna gli aperitivi. Non c’è tendenza che qui non venga intercettata, per cui sì a brunch, distributori automatici di dolci in città (via Papa Sisto V) ed e-commerce. Servizio giudicato dalla Guida cortese e veloce.