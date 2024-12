Loreto vince e convince. E’ a un punto dalla vetta

PARZIALI: 23-25, 26-24, 25-18, 25-23

nova volley loreto

3

riccione

1

NOVA VOLLEY LORETO: Martusciello 1, Vecchietti 8, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 33, Toccacieli 4, Ujkaj 7, Sassi 8, Dignani (L), Papa, Nobili 3, Michelini, Mandolini (L). All. Iurisci.

RICCIONE VOLLEY: Conci 1, Mandolini, Fabbri, Alessandri 2, Semprini, Ferraro D. (L), Ferraro M. 6, Cardinali 9, Campi 4, Della Rosa 13, Brandi Tosi, Vallese, Dishani (L), Rocchi 27, Leurini. All. Botteghi.

ARBITRI: Marcelli e Nampli

LORETO

A un punto dalla vetta. La Nova Volley si congeda dal proprio pubblico nel 2024 con un nuovo successo casalingo confermandosi nelle zone altissime, a un solo punto dal trio che guida il girone E. E sabato, nell’ultima partita di quest’anno, c’è la trasferta ad Assisi contro la Sir capolista. Partita complicata contro Riccione, approcciata in maniera morbida dai padroni di casa anche per merito degli avversari. Come accaduto a Montorio, dopo un set e mezzo rivedibile, la squadra reagisce e trova incisività per centrare la rimonta vincente.