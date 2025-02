Loretto si arrende ancora in casa

0

RUBICONE

3

Parziali: 21-25, 17-25, 23-25

NOVA VOLLEY : Marchetti, 1 Martusciello, Vecchietti 7, Zazzarini (L2), Campana, Torregiani 13, Alessandrini 6, Ujkaj 3, Sassi 5, Dignani (L), Papa, Nobili 8. All. Iurisci.

SAB GROUP RUBICONE: Gherardi 1, Bonatesta 13, Sacchetti (L), Graziani 1, Zammarchi 1, Mazzotti 23, Bellomo 6, Massaro, Rocchi, Procelli 5, Nori 3, Farina, Marazzi. All. Mascetti

Arbitri: Forte e Vangone

Due partite in casa e due sconfitte per Loreto. La Nova deve inchinarsi per la seconda domenica consecutiva. Dopo San Marino a passare al Palaserenelli è Rubicone. Ottima la prestazione degli ospiti che, come all’andata, si impongono 3-0. Meglio Rubicone a muro (10-8) e al servizio con 7 aces a 5. Pesano gli errori in attacco nei locali. Top scorer l’opposto ospite Mazzotti con 23 punti. Torregiani 13 punti, unico in doppia cifra per Loreto. Vince la squadra che si dimostra più forte in tutte le fasi di gioco nonostante il giusto atteggiamento della Nova Volley.