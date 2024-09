Lotta all’abusivismo sulla spiaggia: sequestrati oltre 1.500 prodotti

E’ stata portata a termine dalla Polizia locale di Numana l’operazione sulle spiagge per la lotta all’abusivismo commerciale, proseguendo nel Patto sottoscritto appositamente in Prefettura. Dal porto fino a Marcelli, gli operatori guidati dal comandante Roberto Benigni hanno intercettato alcuni extracomunitari che appena viste le divise si sono dati alla fuga lasciando a terra la merce. La stessa è stata recuperata e posta sotto sequestro amministrativo. Sarà devoluta alla parrocchia numanese per fini caritatevoli e di beneficenza dato che gli agenti non hanno riscontrato marchi falsi o mendaci. Sono circa mille e 500 i pezzi sottratti al commercio abusivo durante questa operazione. Il fenomeno a Numana è comunque molto diminuito rispetto al passato grazie anche alle frequenti operazioni della Guardia di Finanza e delle altre forze dell’ordine. Oltretutto l’ordinanza sindacale siglata contro l’abusivismo commerciale e in vigore fino al 31 ottobre parla chiaro. Non solo per la spiaggia, il divieto vige anche in presenza di mercatini e si spiega così: "I prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni sono causa dì continue frizioni con i residenti nelle zone interessate dal fenomeno, gli operatori commerciali regolari e altre categorie produttive, nonché con la cittadinanza in genere, spesso costretta a subire danni viabilistici diretti, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana, è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni (o in altri analoghi contenitori) sulla via Litoranea e sulla spiaggia del Comune di Numana".