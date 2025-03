"Lotto per tutto": progetti per ciechi

Musei civici di Palazzo Pianetti, oggi alle 17, presenteranno numerosi interventi realizzati nel progetto ‘Lotto per tutto’, finanziato con fondi del Pnrr per l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura non statali. Il progetto ha permesso la realizzazione di supporti alla visita che favoriscono una più ampia accessibilità alle collezioni, con un’attenzione particolare alle esigenze di visitatori con disabilità visiva.

I Musei sono stati dotati di quattro mappe visuo-tattili di orientamento: una generica per l’intero palazzo e una specifica per ciascun Museo (Archeologico, Galleria degli Stucchi, Pinacoteca civica e Galleria di arte contemporanea). Le opere del Lotto conservate alla Pinacoteca sono state, inoltre, riprodotte a rilievo. La Madonna delle Rose è stata tradotta in un bassorilievo prospettico, mentre le altre quattro – Annunciazione, Visitazione, Pala di Santa Lucia e Deposizione – sono state rese fruibili tramite disegni a rilievo.

Per l’Annunciazione è stata anche commissionata al maestro Ilenia Stella una composizione musicale inedita ispirata all’opera, fruibile tramite un QR code in un’apposita postazione accanto al dipinto originale. È stato infine realizzato un sito dedicato ai Musei civici di Palazzo Pianetti.