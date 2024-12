Luca Battistini verso l'Ancona: trattativa in dirittura d'arrivo

Il centravanti Luca Battistini, attualmente al Desenzano, potrebbe essere pronto a vestire la maglia dell’Ancona. Entro oggi o domani dovrebbero essere definiti con l’entourage del giocatore e con la società gardesana tutti i dettagli che riguardano il suo probabile arrivo ad Ancona. Forse già entro il fine settimana, magari per firmare lunedì o al massimo martedì prossimo. D’altra parte era questa la promessa fatta dallo staff e dalla società a Massimo Gadda, cioè quella di portare in biancorosso il centravanti entro Natale.

La trattativa sarebbe, appunto, ai dettagli. La squadra del Bresciano si priverebbe più volentieri dell’ex Milan e Parma Paloschi, che però a 34 anni ha molto poco mercato. Così starebbe ragionando sul come sostituire Battistini, che peraltro non ha disputato molte partite da titolare, cinque nell’undici iniziale sulle 15 giocate finora, con quattro gol all’attivo. Battistini, originario di Cesena, proviene dalle giovanili del Forlì e proprio a Forlì Gadda ha avuto modo di conoscerlo e allenarlo. Alto 187 centimetri, centravanti fisico, uomo d’area di rigore, Battistini la sua migliore stagione l’ha vissuta due anni fa nel Caldiero Terme, società veneta della zona di Verona con cui in serie D nella stagione 2022-23 ha messo a segno dieci gol, nove in quella scorsa tra Coppa e campionato con l’Alcione Milano. Il venticinquenne forlivese è stimato dall’area tecnica e l’accordo con il giocatore ci sarebbe già.

L’alternativa a Battistini si chiama Nicholas D’Este, ventottenne centravanti del Follonica Gavorrano, cinque gol in 15 partite finora nel girone E, compreso quello di pochi giorni fa nella sfida al Poggibonsi con cui D’Este ha aperto la strada al successo della formazione maremmana. Se si dovesse assegnare una percentuale di probabilità di vedere uno dei due in biancorosso, al momento Battistini godrebbe del 70% circa, ma non si può trascurare il restante 30% che può essere assegnato alla trattativa ancora aperta con D’Este.

Intanto nel calciomercato invernale si registra una curiosità: l’ex capitano dorico Emanuele Gatto, che ha rescisso il suo contratto con il Sangiuliano City, sarebbe pronto a vestire la maglia del Latina in serie C, fortemente voluto dal mister della salvezza dello scorso campionato ad Ancona, Roberto Boscaglia.

g.p.