Lungomare, parte l’installazione dei bagni pubblici

Partita l’installazione dei bagni pubblici, le docce sono già attive. Ieri mattina, nelle aree del lungomare di Ponente in cui erano stati dismessi i vecchi bagni pubblici, sono stati installati quelli nuovi. La tardiva apertura dei bagni, ha fatto infuriare la minoranza che ha portato la problematica anche sui tavoli del consiglio comunale. L’annuncio della riapertura era per il 1 luglio e ieri sono stati installati i nuovi bagni. Le vecchie strutture, erano state installate nel 2003 e dopo vent’anni, l’Amministrazione ha optato per una sostituzione. La riqualificazione riguarda sei bagni sull’arenile nord, per lo più a servizio delle aree dove sono presenti spiagge libere. Ormai da anni sono aumentati i servizi per i fruitori di spiagge libere a cui la Giunta Mangialardi aveva messo a disposizione delle aree adibite a ricovero delle attrezzature, per evitarne il trasporto. Un servizio che è stato mantenuto dalla Giunta Olivetti e molto apprezzato dalle tante persone che preferiscono fruire di spiagge libere, dove sono state installate le docce, piuttosto che di spiagge attrezzate. L’auspicio perché la stagione prosegue a gonfie vele è ora quello che le mucillaggini, comparse un po’ in tutto l’Adriatico e che fino ad ora avevano interessato Senigallia, ma solo al largo, possano scomparire anche grazie all’ultima mareggiata che, fortunatamente non ha creato danni.