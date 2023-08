Un lupo attacca un cucciolo di cinghiale ad Ancona: il video choc

Ancona, 16 agosto 2023 - È notte fonda quando un lupo attacca un cinghiale, in pieno centro abitato. Il video, girato da un residente, Daniele Paciotti, risale al 14 agosto scorso. Siamo in via della Pergola.

Il cinghiale attaccato è un cucciolo che prova più volte a liberarsi dalla morsa del lupo. I suoi lamenti hanno svegliato il residente che ha filmato tutto con il cellulare dalla finestra di casa. L’attacco, molto vicino alle abitazioni, è durato alcuni minuti.

Il cucciolo è sceso da una rupe e sembra non fosse il solo. È probabile che ci sia stata anche la mamma con altri cuccioli. L’ungulato emetteva un verso straziante.