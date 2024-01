Ma Simone resta l’unico indagato

Simone Gresti, il fidanzato di Andreea Rabciuc, resta l’unico indagato e il principale sospettato nell’inchiesta della Procura: per lui l’ipotesi di omicidio volontario si è aggiunta a quelle di sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, dopo il ritrovamento, sabato pomeriggio, di resti umani in un casolare nelle campagne di Castelplanio che per gli inquirenti sono quelli di Andreea. Ieri mattina all’alba è stato di nuovo sentito in caserma a Jesi dove è stato accompagnato dalla nuova compagna e poi gli è stato notificato un nuovo atto di sequestro. Secondo il racconto di Gresti, Francesco, il proprietario della roulotte dove si è svolto il festino (e dove è tornato a vivere ultimamente dopo il dissequestro) e Aurora che era con loro nell’ultima notte di Andreea, la 27enne si era allontanata poco prima delle 7, dopo una nottata trascorsa tra alcol e droghe. Secondo loro si era avviata a piedi proprio in direzione del casolare dove quelli che sembrano i suoi resti sono stati ritrovati. Da lì era svanita: appelli e avvistamenti in tutta Italia, fino alla scoperta di sabato pomeriggio. Gresti aveva anche sostenuto che la ragazza era attiva sui social.

Sa.fe.