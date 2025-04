Mafia, omicidi e attacchi hacker: gli agenti premiati

C’è chi ha stroncato il giro dei falsi vaccini all’hub Paolinelli di Ancona, in piena pandemia, con un infermiere complice e 98 misure cautelari scattate tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, chi ha fatto scoprire l’autore di un delitto a Civitanova Marche nell’agosto 2022, chi ha permesso di identificare i componenti di un gruppo hacker autore di attacchi al tribunale di Milano, a febbraio del 2016, e chi ha partecipato ad una operazione antimafia che ha portato a 28 misure cautelari per associazione di tipo mafioso trasnazionale e armata, a Reggio Calabria, nel 2019. Encomi e lodi per i poliziotti che si sono distinti nella loro attività. Questi i premiati. Encomio solenne a Dante Ciarafani, Vincenzo Talmi, Michele Dal Checco, Antonio Ilardo. Encomio a Andrea Pierpaoli, Sergio Pelagagge, Alessandro Coriani, Luca Puerini, Luca Cercaci, Andrea Giampaoli, Davis Federici, Stefano Pigliapoco, Annalisa Ricci, Filippo Coppari, Gianfranco Caruso. Lode a Rossella Valerio, Simone Procopio, Enrico Pizi, Elisa Gentili, Danilo Lombardi, Rita Debellis, Valeria Rossi, Alessandro Esposito, Noemi Di Martino, Francesco Frattesi, Daniele Pica, Sauro Cappella, Gian Luca Marino, Francesco Bottegoni, Daniele Santese, Andrea Fratoni, Deborah Carlone, Pierandrea Pazzaglia.