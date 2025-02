Malore improvviso: muore mamma 50enne

È deceduta a causa di un malore improvviso Cristina Bicchi, 50enne mamma senigalliese. La donna lascia il babbo Francesco, la mamma Graziella, la figlia Nicole e il compagno Claudio. La donna ha vissuto per 13 anni in Gran Bretagna, poi è tornata sulla spiaggia di velluto. Tanti gli attestati di vicinanza pervenuti ai familiari, molte anche le persone che la hanno ricordata attraverso i social, dove a dare la tragica notizia, è stato un suo amico attraverso il profilo social della 50enne.

"Questa e un altra brutta botta. Ciao Chicca, anche tu.... Sei stata una delle poche che durante la malattia mi chiamavi per tirarmi su. Ciao tesoro" il commovente ricordo di Luca S. "Ciao Cri, comunque sia andata, troppo presto. Ha saputo lasciare il segno, un buon segno in chi ha avuto la fortuna di conoscerti fino in fondo. Continua a vedere il bello di ogni cosa, anche in questo tuo ultimo viaggio" - così la ricorda Chiara R.

I funerali saranno celebrati questa mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Cesano.