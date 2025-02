Malore in auto, i soccorsi "bloccati" dal pitbull che non li faceva avvicinare

Paura ieri mattina poco dopo le 9, quando alcuni passanti hanno notato e subito dopo segnalato la presenza di un uomo, all’interno di una Fiat Panda insieme al suo pitbull, che sembrava non dare segni di vita.

Quando alcune persone si sono avvicinate all’auto, che si trovava nell’intersezione tra via Mattei e via del Perugino, per sincerarsi delle condizioni dell’uomo, il cane ha inizialmente dato in escandescenza prima di calmarsi.

Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale, un’ambulanza e i vigili del fuco. Di supporto è arrivata anche una pattuglia di carabinieri. L’uomo era accasciato sul volante e soccorrerlo non è stato semplice a causa del cane che cercava di difendere il suo padrone.

É stato necessario richiedere l’intervento di un veterinario che è riuscito a rendere innocuo il cane consentendo alle forze dell’ordine di estrarre l’uomo dall’abitacolo dell’auto e affidarlo alle cure dei sanitari.

L’uomo non rispondeva alle sollecitazioni dei soccorritori, tanto da far pensare che fosse privo di vita.

Fortunatamente, si è ripreso dopo che il veterinario è riuscito a far uscire il cane dall’auto. Il pitbull, una volta fuori dalla vettura si è calmato, mentre il suo padrone è stato affidato alle cure dei sanitari.

L’uomo ha ripreso conoscenza ed è riuscito a fornire le sue generalità: le sue condizioni non sono sembrate preoccupanti, ma è stato ugualmente trasferito in ambulanza all’ospedale di Senigallia dov’è stato sottoposto ad accertamenti per capire cosa possa aver provocato il malore.

Per consentire le operazioni di soccorso la Polizia Locale ha temporaneamente deviato il transito delle auto dalla zona, ma considerata l’ora il traffico non ha subito particolari rallentamenti.