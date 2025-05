Malore in casa a 55 anni. Addio a Gianluca Marras, broker dall’animo buono

Aspettava la moglie per uscire ma un malore si è portato via Gianluca Marras, consulente finanziario molto conosciuto ad Ancona. Aveva 55 anni e il suo volto era noto per essere stato anche Pr ai tempi della discoteca Odissea. Solare, ironico, un broker molto preparato nel suo ramo, colto, amante della storia della sua città e innamoratissimo della moglie Darija Radovic e della loro figlia di appena 9 anni.

Marras è morto martedì pomeriggio, alle 18, nella sua abitazione di via Magenta. C’era il papà con lui quando si è sentito male improvvisamente, tornato dal lavoro. Un infarto fulminante. Inutili i soccorsi, subito scattati, chiamando il 112 che ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza ma per il broker non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno provato un massaggio cardiaco ma il suo cuore non è più ripartito. Marras aveva avuto problemi di salute sette anni fa, un leggero infarto, da cui si era ripreso molto bene e si teneva sotto controllo. Non ci sarebbero state avvisaglie nei giorni precedenti, ha fatto la sua vita di sempre, con la famiglia e il lavoro.

Il broker lavorava come consulente per la Iw Private Investiments, in via Marsala, dove i colleghi ieri mattina hanno accolto la moglie, passata per prendere delle cose, addolorati per la perdita così improvvisa. Mamma sarda, papà siciliano, si erano conosciuti ad Ancona per lavoro e ad Ancona sono rimasti per mettere su famiglia. "Gianluca amava i viaggi – lo ricorda la moglie Darija – saremmo dovuti partire a breve per una vacanza in Puglia, a Mattinata. Era pieno di amici, sempre allegro, amante delle moto, ne custodiva tre, erano le sue perle, una d’epoca l’eravamo andata a prendere fuori regione. Mi diceva sempre ’sei la mia vita’, mi aveva dedicato la canzone La Cura di Battiato. Il nostro era un legame profondo, facevamo tutto insieme. Adorava il suo lavoro, era molto scrupoloso. L’ho conosciuto nel 2009 al Lazzabaretto, non ci si siamo più lasciati. Nel 2013 le nozze e nel 2015 la nascita di nostra figlia".

Il funerale è stato fissato per domani, alle 10, nella chiesa di San Cosma, in corso Mazzini. La salma verrà tumulata nel cimitero di Tavernelle dove è attesa per le 11.30.