Malore in riva al mare: muore turista 82enne

Un’altra sulla spiaggia di velluto, anziano turista si accascia in spiaggia è muore.

L’allarme è arrivato poco prima delle 17, dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che ha varicellato il medico, ma, nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Ad ucciderlo, probabilmente un malore che lo ha colto mentre stava passeggiando sulla battigia: secondo alcuni testimoni l’uomo, un’82enne residente in Toscana, è rimasto col volto rivolto verso l’acqua ed è stato estratto e sottoposto alle prime manovre.

L’uomo si trovava in spiaggia con la moglie, entrambi alloggiavano in un hotel sul lungomare Dante Alighieri.

La donna, non vedendo tornare il marito si è allertata e poi la tragica scoperta: l’uomo con cui aveva condiviso una vita insieme è deceduto durante la loro vacanza.

Avevano scelto la spiaggia di velluto dove trascorre un soggiorno tranquillo, ma ieri, a tradire l’82enne, è stato forse il caldo torrido che ha imperversato per tutta la giornata.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini dell’Ufficio Locale Marittimo, gli agenti della Polizia Municipale, gli addetti al salvamento e naturalmente il personale medico con un ambulanza da terra e con eliambulanza che è atterrata allo stadio delle Saline, ma poi è ripartita vuota.

Il cadavere è stato coperto e davanti si è formata una catena umana per evitare gli sguardi dei curiosi. Con l’avvio della stagione estiva e il secondo giorno di caldo torrido, si conta già il primo decesso sulla spiaggia, nonostante la macchina operativa dei soccorsi che ha agito impeccabilmente.

Lo scorso anno sono state cinque le vittime in spiaggia, tutte dovute a malori per il caldo. A sorvegliare il mare ci sono i baywatch, il servizio si salvamento sulla spiaggia di velluto è attivo tutti i giorni ormai da più di una settimana, negli orari 10/18, in ausilio ai bagnini ci sono anche gli uomini della Gurdia Costiera Ausiliaria della Società Salvamento Senigallia.