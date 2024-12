Malore per un consigliere. Numero legale a rischio

A rischio il numero legale, l’opposizione di centrosinistra esce dall’aula, ma il consigliere del Gruppo Misto – Italia Viva, Massimo Mandarano, salva la maggioranza. Polemiche incrociate sulla scelta da parte della minoranza di tentare il colpo dopo che il consigliere Francesco Andreani (Ripartiamo dai Giovani, centrodestra) ha accusato un malessere. Le sue condizioni non sono migliorate e così è stato necessario accompagnarlo in pronto soccorso: "L’atteggiamento di una parte dell’opposizione in Consiglio comunale, dopo il malessere che ha colpito il consigliere Andreani, che ha pretestuosamente tentato di far mancare il numero legale in aula, è a dir poco vergognoso _ ha dichiarato l’assessore Marco Battino (foto) _. L’opposizione ha lasciato l’aula senza motivo apparente, mentre altri hanno chiesto la verifica del numero legale. Numero legale che era comunque garantito. Un atteggiamento non degno di un consesso istituzionale considerando" ha aggiunto Battino che ha ringraziato il consigliere Massimo Mandarano. In realtà, vista l’assenza di svariati consiglieri di maggioranza, il centrosinistra, vista l’opportunità, ha provato a fare uno sgambetto e se non fosse stato per Mandarano, senza numero legale, il consiglio sarebbe saltato. Tra i comportamenti ‘poco onorevoli’ anche il non voler portare subito in ospedale il consigliere Andreani, visibilmente sofferente e a lungo disteso sopra un tavolo in un’aula laterale del consiglio, in attesa che arrivassero altri consiglieri di maggioranza per evitare qualsiasi rischio di mancanza di numero legale.