Maltempo, è scontro per scuole e strade chiuse

E’ stata una giornata da incubo quella di ieri, non tanto, o almeno non solo, per i disagi dovuti alla pioggia che ha battuto le strade della Valmusone e della Riviera del Conero per tutto il giorno e la notte precedente, anche se in quantità notevolmente minore rispetto a quanto previsto, ma soprattutto per le polemiche. In primis le contestazioni per la chiusura delle scuole. Nel primo pomeriggio una sorta di contro ordine, un’altra ordinanza per riaprirle alle 16, sempre di ieri, assieme a palestre, parchi e centri diurni, documento che ha fatto ancor più infuriare i cittadini. Sembra che dietro tale decisione ci siano, di nuovo, disaccordi in merito alla decisione da prendere all’interno della maggioranza, tuttora divisa e senza i numeri, che attende la sentenza del Tar dopo l’esposto (attesa per giovedì) e il consiglio comunale due giorni dopo, altro vero banco di prova. L’assessore alla Scuola Monica Bordoni: "È vero, con il senno di poi si poteva forse evitare, ma quando arriva un’allerta arancione dalla Protezione civile, soprattutto dopo una recente alluvione, è dovere di chi amministra far prevalere la sicurezza. La prevenzione è sempre la scelta migliore per proteggere i cittadini. Comprendo le difficoltà delle famiglie ma non comprendo i ’leoni da tastiera’, molti dei quali hanno anche amministrato in passato, che criticano scelte di responsabilità". Monica Santoni, commissario Forza Italia, da alcune settimane sfilata dalla maggioranza, contesta chiusura e tempi di comunicazione alle famiglie (definiti tardivi), plaudendo alla decisione del sindaco di Numana Gianluigi Tombolini (FI) di non chiuderle. I disagi hanno riguardato per lo più via Mucciolina, dove la caduta di un grosso albero ha impegnato i vigili del fuoco, e via Molinaccio, messa in sicurezza dalla Osimo Servizi. I lavori in via Ancona post frana non sono ancora partiti. La consigliera del centrosinistra Michela Glorio: "Via Sbrozzola rimane chiusa e via Ancona in certi orari è completamente congestionata. Credo sia prioritario riaprire le arterie principali che ci portano nel capoluogo, serve un maggiore impulso del settore lavori pubblici". L’assessore ai Lavori pubblici Sandro Antonelli replica: "Alla ex candidata sindaco della Sinistra che ancora fa campagna elettorale sperando in nuove elezioni, ricordo, visto che pur avendo governato per dieci lunghi anni pare abbia perso la memoria, che la competenza di alcune strade come via Ancona non è comunale e che per effettuare alcuni interventi è necessario fare un’attenta progettazione. Io e il sindaco siamo sempre stati al lavoro per la città". Completamente allagato l’ingresso esterno dell’ospedale. A Numana una grossa frana di un costone ha interessato un tratto di spiaggia già interdetto alla balneazione. Intanto il "Comitato alluvione Osimo Stazione" incontrerà i parlamentari marchigiani per i ristori immediati.

Silvia Santini