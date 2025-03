Mangialardi e con Fiorini: "No a quel progetto"

Il vice presidente del consiglio regionale Maurizio Mangialardi interviene su ponte Garibaldi, a seguito delle critiche espresse in una lettera aperta dall’imprenditore Giuseppe Fiorini: "Chi ha a cuore la città, non può che essere contrario al nuovo Ponte Garibaldi. Le dichiarazioni odierne del dottor Fiorini, che condivido in pieno, dimostrano quello che abbiamo sempre detto: chi ama Senigallia, una volta approfondito il progetto di obbrobrioso ponte autostradale proposto da Anas nell’assoluta indifferenza del Sindaco Olivetti, non può che prendere atto del danno permanente e irreparabile che verrebbe inflitto alla nostra città con la realizzazione di questo vero e proprio mostro e dunque opporsi a tale scempio. – spiega Mangialardi - Credo che non ci sia ancora piena consapevolezza da parte di tutta la cittadinanza rispetto all’impatto che avrà l’opera una volta costruita, impatto che è stato volutamente nascosto dietro la falsa scusa secondo cui "non ci sono alternative". L’amministrazione di Senigallia, purtroppo, sta facendo di tutto per non diffondere una consapevolezza adeguata in tutta la popolazione, presentando l’opera come ineluttabile.C’è ancora tempo per fare questa opera di informazione e per invertire la rotta respingendo o modificando radicalmente il progetto, non ancora giunto all’esecutività, per salvare Senigallia da questa sciagura. Serve solo il coraggio e la volontà politica, e amore per la città purtroppo al momento assenti nel governo cittadino e regionale".