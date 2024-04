Manifattura, scoppia rogo per una cicca

CHIARAVALLE

Grande spavento ieri mattina alle 9 per un incendio sprigionatosi all’interno dell’area della manifattura tabacchi di Chiaravalle forse per una cicca non spenta lasciata all’interno di una scatola di cartone.

Scattato l’allarme al numero unico di emergenza 112, i vigili del fuoco del distaccamento jesino sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme che avevano avvolto il materiale cartaceo stoccato in un compattatore (una sorta di container trasportabile) che si trova all’interno del perimetro della manifattura a Chiaravalle. La squadra antincendio della manifattura ha aggredito le fiamme con alcuni estintori ma c‘è voluto l’intervento dei vigili del fuoco i con due autobotti, prima per contenere le fiamme e dopo che il container è stato svuotato del contenuto rovesciato nel piazzale, hanno proseguito con lo smassamento e spegnimento del materiale.

Operazioni che hanno richiesto quasi tre ore specie per monitorare lo spegnimento dell’incendio.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo, nessuno è rimasto ferito né intossicato dal fumo che si è sprigionato abbondante. Danni limitati al compattore di proprietà diuna ditta di Marina di Montemarciano.

sa.fe.