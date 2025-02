Manini, Mengarelli e lo "Stoccafisso d’altri tempi"

Il piatto tipico della tradizione culinaria cittadina, lo stoccafisso all’anconetana, è di nuovo al centro dell’attenzione grazie al secondo incontro della serie organizzata dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, fondata a Portonovo di Ancona nel 1997. Domani pomeriggio (ore 17.30), nella sede operativa in via Tavernelle 122, Fabio Manini e Cassandra Mengarelli proporranno testimonianze video sul tema ‘Raccontaci – Lo stoccafisso d’altri tempi’. Il terzo incontro, in programma giovedì 6 marzo, si intitola ‘In principio era il merluzzo’, ed avrà come relatore Gianluca De Grandis. Ogni serata è introdotta da Pericle Truja, presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana.