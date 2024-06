Manovre in maggioranza. Veronese va verso "Fim"

Estate. Tempo di mare, di chiacchiere informali e soprattutto di politica sotto l’ombrellone. Di incontri non ufficiali ma in qualche modo indicativi, forieri di potenziali novità tra le file della maggioranza. Come quello di qualche giorno fa tra alcuni big della lista di Falconara in Movimento e il capogruppo di Falconara 2028 Stefano Veronese. Meeting, casuale o meno, che arriva dopo settimane elettriche con le dimissioni dell’assessore a sport e polizia locale Raimondo Baia. Premessa: tra Veronese e un esponente Fim in particolare, Ivano Astolfi, i rapporti sarebbero ottimi. E forse non è un caso che i contatti si siano intensificati negli ultimi giorni, magari alla luce del saluto anticipato di Baia che, alle amministrative del 2023, era stato il fautore della lista F2028. Che siano il preludio a un ingresso di Veronese nel gruppo consiliare di Fim? L’ipotesi non è peregrina. Il consigliere, poche settimane fa, è stato al centro delle polemiche quando la società di cui è stato presidente, l’Olimpia Falconara, ha vinto il bando su gara pubblica per la gestione dello stadio Roccheggiani. Per l’opposizione, facendo ancora parte del direttivo del club, si è posta una questione di "incompatibilità". Venuta meno la presenza di Baia nella squadra di governo, non è da escludere che Veronese possa tentare di rafforzarsi politicamente aderendo a un gruppo amico. E se fosse confermato il passaggio? Fim irrobustirebbe i numeri in Consiglio con cinque consiglieri: Ivano Astolfi (che lo ha difeso pubblicamente sui social, ndr), Tais Pisano, Luca Cappanera, la presidente dell’assise civica Vincenza De Luca e appunto Veronese. Subito dietro Uniti per Falconara con tre: Giorgia Fiorentini, Clemente Rossi e Goffredo Brandoni. Due scranni per Direzione Domani con Matteo Maculan e Ondina Ghergut. Chissà, quindi, che Fim non possa reclamare più spazio. Cappanera, già assessore e vertice del Consiglio, è dato tra i papabili per tornare in giunta a metà legislatura. Per Upf, invece, si fa il nome di Fiorentini (una lunga esperienza nell’esecutivo Brandoni, ndr) per la presidenza dell’assemblea. A oggi Fim ha due assessori (Valentina Barchiesi e Romolo Cipolletti) come Upf (Marco Giacanella e la new entry Elisa Penna), mentre ne ha uno Dd (Ilenia Orologio). Dopo aver riequilibrato i carichi, che il sindaco Signorini non debba riequilibrare la maggioranza? Perché turnover ci sarà, lo ha annunciato lei con la presentazione di Penna. Giacomo Giampieri