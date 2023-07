Marcelli, Numana: nasce Borgopetra, un nuovo complesso immerso nella natura

E’ un vero e proprio borgo immerso nel verde, a due passi dal mare, con una grande piscina per rilassarsi e nuotare, esclusive e spaziose suites con terrazzo o giardino con le comodità e tutta l’assistenza di un hotel. Tutto questo è Borgopetra, un resort appena aperto al pubblico da cui si può accedere, a piedi o in bici, al centro di Marcelli e alle vicine spiagge di Numana. Si trova in via Positano, a due passi dal complesso in corso di costruzione Costa Conero che sta rinascendo dalle ceneri dell’ex Santa Cristiana dopo tanto tempo passato nell’abbandono, e la sua costruzione ha rigenerato un’area intera, di cui davvero se ne sentiva il bisogno nella Riviera del Conero. Tanti i turisti che ne stanno già assaporando la bellezza. "Borgopetra è un resort pensato per il benessere di tutti, in cui ogni dettaglio è curato per regalarvi una vacanza da vivere spensierati.

Dai servizi alla bellezza della location, dalle attività proposte al sorriso del personale", dicono dalla struttura.