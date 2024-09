"Marchestorie" arriva a Numana: ecco il programma

Numana è protagonista nella nuova edizione di "Marchestorie", il festival organizzato dalla Regione Marche. In questa edizione dedicata alla poesia porta in dote il progetto "La Croce e il mare" ideato da Paola Giorgi e Cesare Catà per Bottega Teatro Marche. Sarà piazza Nuova venerdì ad ospitare l’apertura di questo racconto poetico con "Franco Scataglini il poeta della residenza, conversazione con Antonio Luccarini", un omaggio al grande poeta di cui si celebrano i vent’anni della scomparsa avvenuta il 28 agosto del 1994 proprio a Numana dove è sepolto. Alle 21.15 sul sagrato della chiesa di Cristo Re lo spettacolo teatrale "La leggenda della Croce e del mare" di Catà, con Giorgi e Cesare Catà. Sabato in piazza Nuova la poesia sacra. Alle 11 il laboratorio di lettura poetica "Leggere la poesia sacra" a cura di Giorgi. Chiusura domenica in piazza del Santuario con il concerto "Harmonic Choir goes pop!".