Marcialonga d’autunno. Il 24 si torna a correre

È stata presentata ieri, all’hotel Touring, la 32esima edizione della Marcialonga d’autunno, in programma domenica 24 novembre, tradizionale appuntamento sportivo della città. Gli organizzatori dell’Atletica Falconara, capitanati da Domenico Spadaro, in collaborazione con l’amministrazione, stanno lavorando sodo per far sì che questa gara possa riscuotere quel successo, regionale ed extra, interrotto soltanto dal Covid. L’evento podistico è stato svelato dal direttivo della società sportiva con il contributo di Tarcisio Pacetti, presidente del Gruppo Amici per lo Sport. Erano presenti anche i vertici del Comune, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, del Cip Marche Luca Savoiardi, della Fidal Marche Fabio Romagnoli, il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univpm Mauro Silvestrini, oltre ad alcuni partner. La manifestazione sarà intitolata al compianto Sandro Barchiesi, ricordato ieri anche dalle figlie Valentina (vicesindaco) e Silvia (nota giornalista di Tv Centro Marche), quale esempio di impegno civico-sportivo. La Marcialonga d’autunno sarà abbinata anche al Trofeo Kinesis Sport e omaggerà la figura di Oddino Pascucci, scomparso recentemente: è stato campione italiano ed europeo di salto con l’asta tra i senior master 60. "Ringrazio l’amministrazione per la piena collaborazione, senza dimenticare gli sponsor perché senza di loro non si va da nessuna parte – ha spiegato Spadaro –. Torniamo agli onori delle cronache sportive dopo gli anni di pandemia. Proprio in quel periodo in cui c’erano le restrizioni, come Atletica Falconara siamo riusciti a fare tanta attività all’aperto in pista con i ragazzi che non potevano fare a meno dello sport. Il nostro gruppo podistico è portavoce dello sport e dei suoi valori, quelli che aveva Sandro che ha lasciato un grande vuoto". Per iscriversi alla Marcialonga, si può inviare una mail a timingrun@gmail.com o sul portale www.timingrun.it.