Marina, vittoria di rigore. Sollitto para e "ripara"

: Sollitto, Burini (34’st Santarelli) Droghini, Carloni, Maiorano, Moliterni (22’st Massaccesi), Rossetti (47’st Romanelli), Gagliardi, Sabbatini (38’st Catalani), Pierandrei, Ogiesoba (15’st Mezzanotte). All. Profili

GABICCE GRADARA: Andreani, Semprini, Franca, Gallotti (29’st Marcucci), Costa, Tombari (43’st Tamagnini), Morini, Dominici, Torsani, Cuomo, Finotti (15’st Marchetti). All. Capobianco

Reti: 42’pt, 46’st Pierandrei (M)

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto

Pierandrei segna, Sollitto para ed il Marina vince la seconda partita consecutiva.

Ottima prestazione dei rivieraschi, molto propositivi e cinici.

La prima occasione per i locali capita a Ogiesoba, buona la ripartenza, meno la conclusione che finisce alta.

Reagiscono gli ospiti, approfittando di un pallone perso da Moliterni, ma la conclusione di Finotti viene schermata da Maiorano. Ci provano anche Morini, dalla distanza, e Gallotti su punizione, Sollitto è attento ed il Marina si salva.

Nonostante l’ottimo primo tempo degli avversari, i biancoazzurri trovano il guizzo giusto a fine frazione: sugli sviluppi di un corner, ci pensa Pierandrei con un colpo di testa ravvicinato a portare avanti il Marina.

Ad inizio ripresa il Gabicce Gradara ha l’occasione per pareggiare. Fallo in area locale, per l’arbitro è rigore, seppur piuttosto dubbio, ma dagli 11 metri Cuomo calcia malissimo e Sollitto salva la sua porta.

Il Gabicce Gradara fatica a trovare spazi e soluzioni semplici, gli uomini di Capobianco ci provano fino alla fine, ma in pieno recupero Gagliardi viene steso in area rossoblu. Dal dischetto si presenta Pierandrei che si regala la doppietta personale.

Nicolò Scocchera