Maschere e costumi colorati: è Falcomics

Il sole che fa capolino è un segnale, dopo una mattinata d’incertezza meteo. E anticipa il taglio del nastro della mostra di Ivan Bigarella, l’autore del manifesto, alle 16 in punto. Si è aperto così, in piazza Mazzini, il Falcomics 2025 che proseguirà fino a domani. Una tre giorni di full immersion nel mondo della cultura pop, che sta animando Falconara con visitatori (da tutt’Italia), maschere e costumi colorati. "Apriamo le porte della nostra città ad una nuova edizione del festival, dedicato a empatia, espressione, creatività e incontro", le parole del sindaco Stefania Signorini, accanto all’assessore alla Cultura Marco Giacanella e altri rappresentanti di Giunta e consiglieri, il direttore artistico Gianluca Del Carlo e l’organizzatrice della Live Emotion Group Tania Ferri.

"Con Falcomics vogliamo creare occasioni di dialogo e integrazione tra generazioni, mettendo in comunicazione giovani e adulti, in uno scambio continuo, che permetta a ognuno di crescere", ha aggiunto Signorini, prima di seguire il corteo che ha attraversato via Bixio e si è spostato verso il parco Kennedy, dove si trova la Media Zone e, soprattutto, il Main Stage che, alle 21, ha ospitato il concerto di Giorgio Vanni, voce delle sigle dei cartoni animati, con la ciurma dei ‘Figli di Goku’ e lo special guest Ammiraglio Max. Affluenza e curiosità anche nelle aree tematiche, in una superficie ancora più ampia, dal Kennedy a piazza Catalani, in un viaggio nell’universo della fantasia.

Tra gli appuntamenti più attesi di oggi, alle 18.50, il magico show Winx Live&Cosplay sul Main Stage, cui seguirà alle 21 il concerto degli Oliver Onions con gli Animeniacs Corp. E per chiudere in bellezza la serata, il frizzante Persichetti Beach Party. Tanti eventi anche in piazza Mazzini: alle 15 il coro delle voci bianche di Artemusica; alle 15.30 battaglie a colpi di inchiostro con Ink Wars e gli autori dell’Artist Alley; alle 16 l’incontro con Massimo Triggiani, attore e doppiatore di celebri serie tv e cartoni animati; alle 17 l’irriverenza di Immanuel Casto e Romina Falconi; alle 18 i Vfx raccontati da Giuseppe Tagliavini, maestro degli effetti visivi; alle 19 talk con il collettivo di doppiatori, influencer e content creator Critico Assoluto e alle 20 incontro dedicato ai grandi film di esorcismi con il giornalista Gabriele Ferrari e la critica cinematografica Gabriella Giliberti.

Nella Board Game Zone il Torneo di Project L dalle 15 e tanti giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età. In piazza Catalani, alle 15, lo show dell’associazione Diesis ‘Back to the pop music show-La musica pop nel cinema’; alle 16 il K-Pop Dance Contest; alle 17.30 sfileranno i cosplayer a tema League of Legends; alle 19.30 il dj set di Ludovica DJ; in chiusura lo spettacolo di spade laser con lo Star Wars Fan Club Perugia. Da non perdere gli Street Shows e le tante parate in centro.