Massimo Macchini con "110 per cento uno spettacolo di facciata"

Per la rassegna teatrale "Numana non solo estate", entra in scena stasera alle 21 al cinema Italia l’attore e comico Piero Massimo Macchini con il suo "110 per cento uno spettacolo di facciata". Uno spettacolo che è a tutti gli effetti un’opera in costruzione. "Si alza una voce che dice: amico cittadino, sappi che se sistemi la tua vecchia casa, la migliori, pensi all’efficienza energetica, non solo puoi risparmiare sulle bollette ma puoi contribuire a far crescere l’economia rendendo pure più bella la tua amata terra. Sappi anche che, per fare tutto questo, ci sarà lo Stato ad aiutarti – dice l’autore, lo stesso Macchini -. Tu quindi amico cittadino che fai? Non coglieresti al balzo questa occasione per dare un senso ai sacrifici che i tuoi genitori hanno fatto quando hanno costruito quella casa che oggi ti hanno lasciato in eredità?". L’organizzazione è di Fita Marche. Biglietto unico 10 euro.