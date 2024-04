Matelica e Fabriano Cerreto hanno già staccato il biglietto per l’Eccellenza

Chiuso il discorso primo posto in Promozione, sia nel girone A che nel B. In quest’ultimo il Matelica sabato ha staccato il biglietto per l’Eccellenza, imitata l’indomani dal Fabriano Cerreto che ha trionfato nel girone A. Dopo un anno i cartai tornano nel massimo campionato regionale dopo una stagione iniziata in salita con due sconfitte, ma poi la squadra di Tiranti ha ingranato fino a esultare definitivamente due giorni fa col pari interno contro la Fermignanese. Chiuso il discorso primo posto, ora via alla volata per la conquista dei playoff. La bagarre non manca soprattutto per la seconda posizione, dove sono appaiate tre squadre: il S.Orso che cade sul campo di una Castelfrettese in grande forma visti i nove punti nelle ultime tre uscite, i Portuali, reduci da due ko di fila, e poi il Moie Vallesina che non va oltre il pari interno col Barbara Monserra. La Biagio Nazzaro vince contro i Portuali salendo da sola al quinto posto distanziando di tre punti il Marina che non riesce più a vincere. Sempre più buia la situazione a Osimo Stazione. Nel girone B esce sconfitta di misura la Vigor Castelfidardo da Corridonia salutando, almeno per ora, anche la seconda posizione in classifica a favore dell’Atletico Centobuchi. In Prima Categoria allunga nel girone B la capolista Sassoferrato Genga, che supera in trasferta il Pietralacroce, portando a +2 il vantaggio sulla Real Cameranese (vittoriosa sullo Staffolo), visto che il Montemarciano non è andato oltre il pareggio interno contro la Sampaolese. Nel girone C per la Passatempese solo un pari interno contro la Vigor di Montecosaro.