McDonald’s, borsa di studio a una dipendente fabrianese

McDonald’s ha conferito una borsa di studio di 2mila euro a una dipendente del ristorante fabrianese per supportare il suo percorso universitario. "Questo riconoscimento – spiegano dalla catena di fast food - è parte del programma Archways to Opportunity, l’iniziativa di McDonald’s pensata per incentivare la crescita formativa e professionale dei suoi dipendenti". Jessica Santoro lavora presso il ristorante di Fabriano da un anno e mezzo, ha 28 anni e frequenta l’ultimo anno di Medicina Veterinaria portando avanti il suo impegno con tale dedizione che, da pochi mesi è stata promossa come manager del punto vendita. Questa studentessa è una dei cento giovani premiati in tutta Italia, selezionati per merito e per la costanza nel raggiungere traguardi universitari, dimostrati attraverso la media dei voti e l’impegno nello studio. "Dal 2020, il progetto Archways to opportunity ha distribuito oltre 500 borse di studio in Italia, per un investimento, nel solo 2024, pari a 200mila euro. Quest’iniziativa si integra con il più ampio impegno di McDonald’s a favore della formazione dei propri dipendenti".