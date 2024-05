Media Giulio Cesare: scatta la demolizione

Scatta da domani la rivoluzione viaria nelle vie della Repubblica e Don Baldoni, per consentire la demolizione della vecchia scuola media Giulio Cesare e la successiva realizzazione del nuovo polo Falconara Centro. Dalle 7, le due strade saranno temporaneamente chiuse al traffico per consentire di realizzare la nuova segnaletica orizzontale. Sarà autorizzato solo il transito dei mezzi del trasporto pubblico. Sul lato mare della carreggiata saranno tracciati nuovi stalli di sosta a spina di pesce. Saranno però eliminati gli stalli in corrispondenza dell’edificio della vecchia Cesare, tra l’incrocio con via Colombo e l’estremità opposta del plesso. La realizzazione della segnaletica dovrebbe durare due giorni e in questo periodo il transito sarà vietato durante la giornata lavorativa, ma già da domani sera sarà possibile circolare a senso unico nel tratto di via Repubblica compreso tra le vie Trieste e Mameli e lungo tutta via don Baldoni. Via della Repubblica e via don Baldoni diventeranno a senso unico con direzione consentita verso nord (Senigallia), una viabilità che resterà in vigore per tutta la durata dei cantieri, stimata in 517 giorni lavorativi.