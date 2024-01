Mega scritta illuminata all’ingresso dall’A14

Sarà un anno di rinnovamento per il verde e l’arredo urbano. La novità più interessante riguarda l’ampia rotatoria antistante il casello autostradale dove sarà collocata la scritta "Senigallia" con lettere in corten, luminose e ben visibili, di un metro e mezzo di altezza.

"I risultati di questo intervento si vedranno in primavera, ad oggi stiamo sistemando la rotatoria attraverso una piantumazione che andrà ad abbellire ulteriormente questo spazio – spiega l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo -. Nei prossimi mesi tutti coloro che usciranno dal casello dell’A14 troveranno di fronte a loro un’area floreale e curata. Un’installazione presente in molte città italiane, tuttavia nulla del genere è mai stato realizzato a Senigallia".

Questo spazio sarà interamente curato dal Comune di Senigallia, ma nell’ambito di riqualificazione delle rotatorie varie aziende si sono proposte per gestire aree verdi pubbliche come ricorda l’assessore all’Ambiente.

"Nel rispetto del bando emesso, alcune aziende hanno preso in carico la gestione di rotatorie cittadine e molte altre hanno mostrato interesse a partecipare – rimarca Elena Campagnolo -. Di certo è un’opportunità a livello economico nonché un prezioso aiuto per i comuni, allo stesso tempo si tratta di un’occasione per le aziende che hanno la possibilità di farsi conoscere. Stiamo parlando di rotatorie, ma l’interesse a partecipare a dei bandi può riguardare anche i parchi pubblici o aree verdi nelle frazioni". Oltre alla cura del verde e alla gestione del decoro urbano, c’è un altro tema molto importante che l’assessore Campagnolo deve gestire, un tema delicato dal quale in passato sono sorte polemiche: l’abbattimento e la piantumazione di nuovi alberi.

L’assessore all’Ambiente però rassicura che saranno piantati altri 200 esemplari ricordando che a Senigallia sono presenti circa 16.000 tipologie di piante. "Sono stati rimossi degli alberi malati, ma la piantumazione non si ferma così come gli interventi in alcune zone specifiche come il Piano Regolatore – conclude l’assessore Elena Campagnolo -. I benefici si vedranno in futuro, ma l’amministrazione ha messo in atto un effettivo impegno ambientale per dare un risvolto concreto alla cosiddetta transizione ecologica. La realizzazione di una doppia fognatura, in zona Piano Regolatore ad esempio, è un importante passo in avanti per evitare problemi ed implosioni in futuro".

Nicolò Scocchera