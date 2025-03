Mega truffa a un’anziana. Una finta addetta sanitaria ruba gioielli per 50mila euro

Fa entrare una ragazza in casa, che si spaccia per una addetta del servizio sanitario e le ruba tutti i gioielli, del valore di 50mila euro, compreso un orologio Rolex che da solo valeva 20mila euro. La truffa è avvenuta mercoledì pomeriggio, ai danni di una vedova di 85 anni, che abita in via Santa Margherita. L’anziana solo più tardi ha capito che era stata derubata. Ha ricevuto la visita del figlio e chiacchierando con lui gli aveva raccontato che c’era stata una giovane di cui però ricordava poco cosa volesse. "Girava per casa – ha riferito la donna al figlio – poi improvvisamente se ne è andata". E’ stato il parente il primo a intuire che era successo qualcosa. Insieme alla madre sono andati a controllare dove teneva i gioielli, non custoditi purtroppo in una cassaforte, e non c’era più nulla. Sparite collanine, anelli, bracciali d’oro e un Rolex di famiglia, un modello da collezione, del valore di 20mila euro. L’anziana si è disperata. Sono stati chiamati i carabinieri per sporgere denuncia ma della giovane ragazza non c’era più nessuna traccia nei paraggi. Ha avuto sicuramente un complice che l’aspettava fuori. I militari sono andati a Villa Gusso, la struttura che ospita il centro diurno per malati di Alzheimer, per acquisire le telecamere esterne di sicurezza, che puntano anche sulla strada, per vedere se sono utili a rintracciare la ladra. Era necessario però scaricarle da sistema e hanno dovuto attendere che il file fosse caricato in drive esterno. Adesso sono al vaglio dei carabinieri. Nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni, tra i cittadini, di donne che girerebbero con un tesserino della Asl, casa per casa.