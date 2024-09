Mercato chiuso, si pensa all’Isernia: "Non vogliamo fare la Cenerentola"

Chiuso il mercato, l’Ancona può concentrarsi esclusivamente sul campo: come già detto, salvo ulteriori occasioni vantaggiose che si dovessero presentare sul mercato, la rosa dell’Ancona non vedrà altri innesti. Mister Gadda ha infatti più volte espresso la propria soddisfazione per il gruppo di ragazzi che sta allenando, quindi l’Ancona che vedremo ai nastri di partenza sarà quella vista a Recanati e a Senigallia (con la sola aggiunta del portiere Lauzkemis, arrivato lunedì in prestito dal Catania). Eventuali movimenti in entrata avveranno da qui a fine settembre, nel caso in cui qualche giocatore non dovesse più rientrare nel progetto tecnico. L’unico ingresso che potrebbe avvenire da qui a qualche giorno è quello del terzo portiere, nonostante la società sembri intenzionata a puntare sul classe 2006 Samuele Grasso.

Le richieste del tecnico sono state infatti esaudite e da oggi l’Ancona potrà pensare esclusivamente alla sfida contro l’Isernia, che aprirà ufficialmente il campionato.

La formazione molisana, neopromossa dopo aver vinto il campionato regionale di Eccellenza, ha cominciato la preparazione con qualche giorno di ritardo rispetto ai dorici e figura quindi ancora come un cantiere aperto. Tuttavia, il tecnico Domenico Farrocco ha dichiarato più volte come la sua squadra non reciterà la parte della Cenerentola del girone, quando piuttosto una mina vagante che possa infastidire anche le formazioni più blasonate. Mister Gadda lo sa e, dall’alto della sua vasta esperienza come tecnico delle formazioni dilettantistiche, sta già adottando le dovute accortezze. Intanto la società ha annunciato che il presidente e direttore dell’area tecnica Vincenzo Guerini, terrà domani una conferenza stampa nella quale si farà un bilancio del precampionato e della prima giornata. Un passaggio significativo e atteso da tutta la piazza anconetana che, se da una parte attende di conoscere il prima possibile delle risposte sul fronte societario, dall’altra cerca rassicurazioni anche su quello tecnico: è allora quale miglior figura, se non quella di Guerini, può fare un’analisi dettagliata a riguardo?

La voglia di vedere questa squadra all’opera nel Girone F è papabile: dopo aver scaldato a sufficienza i motori e nell’attesa che arrivi la comunicazione ufficiale sulla presentazione della squadra, l’Ancona è pronta per cominciare ufficialmente la sua avventura in Serie D.

Gianmarco Minossi