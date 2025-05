Merci abusive sui bus: scatta il fermo dei mezzi

Pochi passeggeri a bordo di due autobus autorizzati al servizio di linea internazionale. Circostanza insolita, se commisurata all’elevato numero di pacchi e masserizie stivati nei mezzi e che, si scoprirà poi, non appartenenti alle persone trasportate, quanto etichettati con nomi di residenti sul territorio nazionale. Stangata a due conducenti per un totale che supera gli 8mila euro di multa, bus sottoposti a fermo amministrativo per tre mesi. In estrema sintesi, il bilancio dell’intervento effettuato dalla Polizia Stradale di Ancona.

Ad effettuare l’operazione sono stati i poliziotti del Distaccamento di Jesi, lungo la Strada Statale 16, all’altezza del chilometro 291. Ovvero, nel territorio extraurbano del comune di Falconara Marittima. L’attività è stata svolta in occasione dei servizi operativi, mirati al controllo del trasporto internazionale di passeggeri ai ‘Terminal Bus’. Il controllo è scattato nei confronti di due autobus di nazionalità albanese, adibiti al trasporto delle persone e muniti di autorizzazione al servizio di linea internazionale. Da un successivo e accurato accertamento della documentazione, però, i poliziotti hanno potuto accertare che i veicoli, che al momento del controllo trasportavano solo un numero stranamente esiguo di passeggeri, stivavano numerosi pacchi e masserizie non appartenenti ai trasportati. Pacchi e masserizie che erano stati accuratamente etichettati con nomi ed indirizzi di persone residenti sul territorio nazionale.

Per questi motivi, la Polizia di Stato ha provveduto a sanzionare i conducenti per il trasporto abusivo di merci in ambito internazionale per un importo complessivo di 8.260 euro. I veicoli, invece, sono stati sottoposti a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.

A margine dell’intervento, la Polizia, e in particolare la specialità della Polizia stradale, fa sapere che l’attenzione rimarrà "costante verso il rispetto delle normative relative a questi tipi di trasporto".