Messa in sicurezza dell’Esino: "Iniziati i lavori di pulitura"

"Abbiamo iniziato dei lavori di pulitura del letto del fiume Esino che seguono quelli che già da qualche tempo abbiamo svolto per la messa in sicurezza di alcuni tratti". Così il sindaco David Grillini annuncia i lavori di manutenzione straordinaria. "Siamo impegnati – aggiunge - in uno dei tre interventi previsti per il ripristino del naturale scorrimento dell’acqua. Due riguardano appunto il fiume Esino, mentre un terzo concerne la totale pulitura del fosso della Venza, che risulta essere il più pericoloso in occasioni di abbondanti fenomeni piovosi. Questi provvedimenti riguardano il letto dei corsi d’acqua e non le sponde ed hanno proprio lo scopo di favorire il naturale flusso dell’acqua onde evitare così che gli "isolotti" di ghiaia che si sono formati nell’alveo, deviino l’acqua sulle sponde favorendone l’erosione. Abbiamo iniziato da un tratto nella parte nord del comune, sito da anni in difficoltà, poi passeremo ad un tratto nella parte centrale del territorio comunale. Siamo coscienti del fatto – aggiunge Grillini - che la mancata manutenzione per anni dei corsi d’acqua abbia causato diverse criticità: servirebbero interventi spondali anche abbastanza urgenti, tuttavia si deve fare i conti con la realtà che è fatta di scarse risorse che impongono una programmazione per priorità. Sulla scorta di questo principio abbiamo iniziato i lavori e vi terremo aggiornati per i successivi". L’intervento può contare su un finanziamento della protezione civile di 57mila euro. "Questo ci ha consentito – conclude Grillini - di iniziare in tempi abbastanza celeri gli interventi".