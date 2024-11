Metti una sera a cena con Pivetti e Signoris: "Il Conero è un posto davvero meraviglioso"

Carla Signoris e Veronica Pivetti a sorpresa in un ristorante di via Trieste. Continuano a ritmo spedito le riprese di "Balene", la nuova serie tv che vede come protagoniste un’insolita coppia tutta da ridere. E proprio Signoris, in questi giorni, viene vista spesso tra il Passetto e il centro. La genovese è una delle più brave attrici comiche in circolazione (moglie di Maurizio Crozza), nonché ospite fissa, per un certo periodo, nel programma televisivo "Che tempo che fa", con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

La fermiamo mentre passa in piazza Cavour, sotto la ruota panoramica che viene allestita proprio in questi giorni. Aspettiamo che termini di concedersi a foto, autografi e selfie con i fan che la riconoscono e provano a fermarla. Approfittiamo e le facciamo qualche domanda: "Cosa penso di Ancona? Mah, guardi, le dirò la verità: della città ho visto ancora veramente poco – risponde l’attrice – Sì, siamo qui da ormai quasi tre settimane ma siamo impegnate sul set tutti i giorni. Sono andata sul Conero, un posto fantastico – si lascia andare – veramente meraviglioso. E poi, a pensarci bene, sono stata ad Ancona per recitare mille anni fa – scherza – al Teatro delle Muse. Ho un bel ricordo – prosegue – E poi sto facendo avanti e indietro questa passeggiata, dal Viale a Corso Garibaldi. È una gran bella zona, ma non posso dire granché. Però, va bene così. Le riprese? Stanno proseguendo e noi incrociamo le dita, per carità non si sa mai. Io penso stia venendo una cosa molto carina", commenta riferendosi alla fiction.

Signoris è vincitrice di due Nastri d’argento. Chiediamo quale sia il segreto del suo successo: "Sarà che faccio ridere" glissa lei, per poi allontanarsi in direzione del Municipio. Lo scorso mercoledì, a cena, l’attrice ha sorpreso tutti entrando con Veronica Pivetti al ristorante ´Elementi´, in via Trieste, a due passi dallo Stadio Dorico e dal Viale. "Si sono presentate senza prenotazione, all’apertura – fa notare Matteo Diotallevi, uno dei titolari del caratteristico ristorante ´Elementi, osteria di oggi´ – Inizialmente non le avevo neppure riconosciute, poi mi è venuto il lampo di genio. Volevano stare un po’ in disparte, ma alla fine hanno scelto uno dei tanti tavolini. Sono state super simpatiche, ultra disponibili e le abbiamo trattate al meglio, come tutti i nostri clienti".

Il ristorante, che ha aperto a marzo 2024, sta andando a gonfie vele: a breve, una serata spagnola: "L’importante è sorridere", conclude Diotallevi. Le riprese, fra ieri e oggi, si sono spostate in alcune abitazioni private dell’Anconetano per gli interni. E, intanto, cresce l’attesa per vedere Ancona anche in questa nuova fiction.

Nicolò Moricci