Milano città inquinata. Un problema per tutti

Di recente Milano è entrata a far parte delle cinque città più inquinate del mondo. Le città, infatti, sono classificate dalla più pulita alla più inquinata in base ai livelli di particolato (insieme ai biossidi di azoto è l’inquinante più dannoso per ambiente) derivante da scorie create da auto, agricoltura e riscaldamento delle abitazioni. Di conseguenza, i fattori che contribuiscono all’elevato inquinamento nel milanese sono la grande densità abitativa, le Alpi che impediscono l’incombere di venti trattenendo la contaminazione dell’aria e la grande industrializzazione che caratterizza la metropoli. In questo modo Milano è diventata una città non salubre, con un clima che non giova alla salute; del resto, solo in Italia 60000 persone muoiono prematuramente per l’inquinamento dell’aria, mentre 300000 in tutta Europa. Il livello di inquinamento, tuttora in crescita, è da tempo un dato preoccupante e ha raggiunto un punto di non ritorno non solo per Milano, ma per la Pianura Padana in generale. Solo ora la nuvola rossa di smog, comparsa dall’inizio dell’anno sulla città meneghina ha alzato i livelli di allerta. Sicuramente non si rallenterà la produzione industriale al fine di preservare l’ambiente perché sfavorirebbe l’economia, però, andando avanti in questo modo, le persone in un futuro non troppo lontano dovranno chiudersi dentro casa o emigrare verso paesi dove il tasso di morti per malattie respiratorie date dall’inquinamento sono minori e allora favorire l’industria non sarà servito.

Veronica Migliarini 3B Conero