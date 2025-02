Minorenne ubriaco portato in ospedale

Si ubriaca fino a stare male. Protagonista un minorenne che sabato sera è stato soccorso dalla Croce Gialla. Il giovanissimo si trovava in piazza Cavour con gli amici quando si è sentito male per il troppo bere. Il ragazzino non si reggeva in piedi e si è accasciato su una panchina. Era mezzanotte quando è arrivata la chiamata al 112 che è stata poi passata alla centrale del 118 di Ancona Soccorso che ha inviato sul posto l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla. Il mezzo sanitario ha trasportato il minorenne in ospedale al pronto soccorso di Torrette. In piazza Cavour è arrivata anche la polizia per il trambusto che si era creato. Avvisati i genitori il padre ha raggiunto il figlio per accertarsi delle condizioni. Non è grave. Sarà da accertare chi gli ha dato da bere o se lo aveva portato da casa all’oscuro dei familiari.