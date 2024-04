Miracolo Castelfrettese: "Salvezza? Aspettiamo"

Tre partite, nove punti. Quint’ultimo posto in classifica, quando alla fine della stagione regolare mancano solamente due partite. La Castelfrettese sembra avere ingranato la marcia giusta anche se forse troppo tardi per raggiungere la salvezza diretta in Promozione (girone A) senza passare dallo spareggio. "Ma finché c’è vita c’è speranza e allora in queste due ultime partite dovremo dare il massimo, curare ogni dettaglio per cercare di riuscire a tirarci fuori da questa situazione". A parlare è il direttore sportivo dei biancorossi Daniele Tittarelli che tiene a sottolineare che "non è stato fatto ancora niente". E che le ultime tre vittorie di fila dei biancorossi non sono da definire "un miracolo, perché le qualità la squadra ce l’aveva sin dall’inizio, ma era finita in una spirale negativa dal punto di vista psicologico con sedici partite senza vittorie. Poi la vittoria contro il Barbara Monserra ha fatto sì che la squadra trovasse finalmente quella consapevolezza che era stata smarrita, grazie anche al lavoro del tecnico Alessandro Carta e del suo staff. Siamo riusciti finalmente a mostrare quelle qualità che non sono state mostrate in precedenza". Dopo i successi di fila contro Barbara Monserra, Portuali e S.Orso, le ultime due formazioni seconde in classifica, la Castelfrettese andrà a caccia nel fine settimana del quarto successo di fila. I biancorossi saliranno sul campo del Gabicce Gradara prima di chiudere la stagione contro l’Osimo Stazione, sul proprio campo. "Ci aspettano due gare difficilissime e che devono fare anche loro punti per mettersi al riparo dall’ultimo posto. Noi dovremo continuare a marciare su questi livelli, anche se sarà durissima, perché è un campionato livellato. Dovremo continuare a spingere come abbiamo fatto nelle ultime tre partite. Dobbiamo pensare che i playout per noi inizieranno questa settimana e non a maggio visto che ci aspettano due scontri diretti". La classifica racconta di una Castelfrettese quint’ultima con 28 punti avanti di due lunghezze rispetto al Gabicce Gradara (26) che verrà affrontato nel prossimo turno e di tre punti rispetto all’Osimo Stazione, terz’ultimo, fermo a quota 25.