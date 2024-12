Misa in sicurezza, avanti tutta con i lavori

Proseguono sotto l’occhio vigile del comitato alluvionati ‘Tra 2 fiumi’ i lavori per la messa in sicurezza del Misa: "L’intervento di somma urgenza è in corso, lo stato di emergenza è stato fortunatamente prorogato per il terzo anno consecutivo, questo è sicuramente un traguardo importante per vincere la corsa contro il tempo e finire i lavori" spiega Andrea Morsucci, rappresentante del comitato. Dopo il tratto cittadino, l’intervento sta interessando il comune di Ostra Vetere, ma si dovrà proseguire fino a monte (Arcevia). Non meno importante è la pulizia dei fossi che durante le ultime due allerte meteo, a causa della tracimazione in alcuni tratti, hanno causato l’allagamento di alcuni quartieri. Dal fosso Sant’Angelo, sarà anche rimossa la grata dello scarico in mare: "La pulizia dei fossi è fondamentale, quelli più critici sono sicuramente il fosso del Trocco e il fosso Sant’Angelo per cui sono stati stanziati i fondi per intervenire. Ma la pulizia degli alvei di fiumi e fossi, è il nostro punto di partenza, ed è questo che abbiamo fatto presente duranti gli incontri con la struttura commissariale. Appuntamenti regolari che proseguono ormai da due anni e che consentono a noi, che viviamo il territorio da sempre, di essere ascoltati. Siamo affiancati da un pool di tecnici, documentiamo quotidianamente, seguiamo i lavori ed evidenziamo eventuali criticità" prosegue.

Il Comitato ‘Tra 2 Fiumi’, ha approvato il progetto di ponte Garibaldi: "Qualcuno ha bloccato il progetto di ponte Garibaldi, l’unico ponte a norma che si può fare. E sappiamo che, fin quando non si sbloccherà la situazione sul ponte Garibaldi, non si potrà intervenire sul ponte degli Angeli, dove non è rispettato il franco idraulico (un metro e mezzo dalla linea di piena). Una cosa che ci ha lasciato basiti, così abbiamo la città divisa in due, senza opposizioni si sarebbe potuto mettere in sicurezza il centro storico intervenendo con i martinetti sul ponte degli Angeli". Una battaglia quella del Comitato ‘Tra 2 Fiumi’ per riportare i senigalliesi residenti nelle zone alluvionate a dormire sonni tranquilli nonostante le allerte meteo: "Continuare così è rischioso anche per i muraglioni del ponte degli Angeli che sono danneggiati". In consiglio comunale, nonostante l’astensione della minoranza, è stata approvata la variazione di bilancio che stanzia risarcimenti per 3 milioni e 900 mila euro in favore degli alluvionati: "Ringraziamo l’Amministrazione che ancora una volta ha dimostrato sensibilità verso gli alluvionati".